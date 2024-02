Veedelszüge in Düsseldorf Karneval in Eller mit viel Musik

Mit lautem Gebimmel wurde am frühen Nachmittag der Veedelszug in Eller an der Schlesischen Straße eingeläutet. Es galt 4x11 Jahre zu feiern, denn so lange gibt es den Förderverein schon, der den Veedelzug organisiert. Mit Rikschas und Bollerwagen wurden Personen und kalte Getränke transportiert, in Eller sind die Narren ansonsten zumeist zu Fuß unterwegs. Und damit dass auch stets zu einem Hingucker wird, schneidern die Jecken aus längst aus der Mode gekommenen Fetzen neue fantasievolle Kostüme zusammen, die dann stolz auf den Straßen präsentiert werden. Clown geht dabei natürlich immer, wobei auch die Ureinwohner Amerikas allemal nett anzuschauen waren. Optisch wie akustisch ein echter Hit war der Auftritt der Schweizer Kapelle Guggermusi. Und überhaupt war Musik in diesem Jahr Trumpf in Eller: Die Wohnzimmerband schmetterte Songs von Status quo, Tante Emma stand dagegen eher auf die Toten Hosen.