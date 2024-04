Kommunalpolitik in Düsseldorf Zuschuss für Platzgestaltung

Am heutigen Dienstag, 30. April, tagt die Bezirksvertretung 2 ab 16 Uhr an der Grafenberger Allee 68. Folgende Themen könnten für Bürger interessant sein.



Karl-Wagner-Platz Der bislang etwas karge Karl-Wagner-Platz soll aufgewertet werden, dafür will der SKFM sorgen, der an der Flurstraße das Suchthilfezentrum betreibt. Mit dem 2. Mai (ab 10 Uhr) steht ein Termin bereits fest; alle Menschen in Flingern sind eingeladen, daran mitzuwirken. Auch die Bezirksvertretung will sich beteiligen – zumindest, wenn es nach der SPD geht. Die beantragt nämlich zur Sitzung, dem SKFM einen Zuschuss in Höhe von 2000 Euro für sein Vorhaben zu gewähren. „Um Erfahrungen zu sammeln, wie sich die im Detail noch nicht ganz durchgeplanten Aktionen auswirken, erscheint es sinnvoll, zunächst eine Anschubfinanzierung zu beschließen“, begründet Fraktionssprecher Michael Kendura den Schritt.



Spielplatz Der Kinderspielplatz im Märchenland hat seine besten Tagen längst hinter sich. Anwohner beklagen den Zustand und regen insbesondere eine Erweiterung des Angebots an, da etwa für ältere Kinder keine geeigneten öffentlichen Spiel- und Freizeitangebote in dem Quartier vorhanden sind. Die Grünen beantragen eine Überprüfung, ob der Spielplatz einer Überholung bedarf und ob er durch zusätzliche Geräte (zum Beispiel Tischtennisplatten) für die bestehende und mögliche weitere Zielgruppen attraktiver gestaltet werden kann.