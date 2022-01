Karl-Josef Laumann in Düsseldorf : Minister-Stippvisite in Flingern

Karl-Josef Laumann (r.) besuchte die Impfaktion vor der St. Maria Himmelfahrt (Liebfrauen)-Kirche. Stadtdirektor Burkhard Hintzsche, OB Stephan Keller und Caritasdirektor Henric Peeters (v.l.) erwarteten ihn. Foto: Hans-Juergen Bauer (hjba)

Düsseldorf Sich impfen zu lassen, hat für NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) auch etwas mit Nächstenliebe zu tun. Die sogenannten Spaziergänger versuchten derweil, die Gesellschaftsordnung anzugreifen.

Mit fünf Minuten Verspätung wird er vorgefahren, dann steigt er hinten rechts aus der schwarzen Limousine und achtet darauf, dass die FFP2-Maske mit dem NRW-Landeswappen an der Seite richtig sitzt. „Hallo, wie läuft es?“, fragt Karl-Josef Laumann, als er vom Auto über die Ackerstraße zur Liebfrauen-Kirche geht. Dort besucht der NRW-Gesundheitsminister die Impfaktion „Not sehen und impfen“ und wird von Oberbürgermeister Stephan Keller, Stadtdirektor Burkhard Hintzsche und Caritasdirektor Henric Peeters schon erwartet. Nach einem kurzen Smalltalk scheint es zunächst, als wenn keiner der Herren so recht das Wort ergreifen möchte, doch dann legt der Minister einfach los.

„Ich bin fest davon überzeugt, dass wir zu einem Leben, wie wir es vor der Pandemie alle genossen haben, sicher in den nächsten Herbst- und Wintermonaten zurückkehren können, wenn wir eine hohe Impfrate haben. Deswegen kann man auch sagen, dass sich impfen zu lassen, natürlich mit Verantwortung zu tun hat – aber, um es einmal kirchlich auszudrücken, auch mit Nächstenliebe und mit der Achtung vor den Mitmenschen“, sagt Laumann. Dabei erinnert er an die, die besonders unter den coronabedingten Einschränkungen leiden, wie etwa die Gastronomie und die Schausteller. Die Zusammenarbeit zwischen Kirchen und Staat – „Not sehen und impfen“ ist eine gemeinsame Aktion der Katholischen Kirche, der Stadt und des Caritasverbandes – ist laut Minister Laumann ein schönes gesellschaftspolitisches Zeichen: „Auch an diejenigen, die sich Spaziergänger nennen, denen es aber in Wahrheit darum geht, die Gesellschaftsordnung anzugreifen. Ich finde, dass sich Wertegebundenheit der Kirche und das Handeln des demokratischen Staates sich ein Stück weit ergänzen.“

Info Der 64-Jährige ist seit 1974 CDU-Mitglied Privat Karl-Josef Laumann ist 64 Jahre alt, katholisch, verheiratet und hat drei Kinder. Beruflich Der gelernte Maschinenschlosser trat 1974 in die CDU ein. Seit 2017 ist er Minister für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes Nordrhein-Westfalen. Zuvor war er unter anderem CDU-Fraktionsvorsitzender im Landtag (2010 bis 2014).

Das städtische Impfmobil fährt die 15 verschiedenen Seelsorgebereiche Düsseldorfs seit dem 10. Januar an, bis zu 350 Impfungen werden am Tag vorgenommen. „Wir gehen zu den Menschen, wenn sie Hilfe brauchen. Dabei denke ich besonders an die Menschen, die aus bestimmten Gründen bisher nicht die Chance hatten, sich impfen oder boostern zu lassen. Senioren, die zum Beispiel keinen Hausarzt haben, oder Menschen mit Einschränkungen, die den langen Weg nicht mehr auf sich nehmen können. Deshalb liegt es an uns, ihnen die Möglichkeit des Impfens in ihrer Nähe anzubieten“, sagt Caritasdirektor Henric Peeters.