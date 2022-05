Besuch in Düsseldorf : Kardinal Woelki weiht KHG-Domizil ein

Besuch in Düsseldorf

Prominenter Besuch aus Köln bei der Katholischen Hochschulgemeinde (KHG) der Landeshauptstadt: Zur Einweihung der neuen KHG-Räume am Suitbertusplatz in Bilk war am Dienstagabend der Kölner Kardinal Rainer Maria Woelki nach Düsseldorf gekommen.