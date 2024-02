Nach einem halben Jahr Kaputter Aufzug in Holthausen ist endlich repariert worden

Eine Mieterin, die ganz oben im siebten Stock wohnt und die meisten Treppenstufen hinauflaufen musste, erzählt, dass der Aufzug am Montag repariert wurde – ohne viel Wirbel: „Die kamen unangemeldet, haben deren Arbeiten durchgeführt und waren wieder weg“, so die Anwohnerin, die ihren Namen nicht nennen möchte. Bereits in der vergangenen Woche seien Handwerker erschienen, um Wasser aus dem Schacht abzupumpen.