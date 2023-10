Kantine in DÜsseldorf Warum es im Gericht keine Gerichte mehr gibt

Er kündigte den Verköstigungs-Vertrag mit der Justiz, die Lichter in der dortigen Kantine gingen aus, nicht mal Kaffeeautomaten werden aktuell noch bestückt oder betrieben. Um zu klären, wie es weiter gehen könnte, wurde von Vertretern beider Gerichtsbehörden jetzt ein „Kantinenausschuss“ berufen. Dieses Gremium soll erst mal klären, welchen Bedarf die Justizkräfte überhaupt haben, also ob die Bediensteten einen klassischen Kantinenbetrieb samt Mittagessen wünschen – oder doch einen Bistro-Betrieb mit Frühstück und womöglich nur kleinen Häppchen zum Mittag. Je nach Ergebnis dieser Befragungen soll dann eine konkrete Ausschreibung für mögliche neue Betreiber formuliert werden. Bis zu einem Ergebnis kann es noch Wochen, wenn nicht sogar Monate dauern. Unübertroffen bleibt bis also dahin ein Erlebnis aus früheren Kantinenzeiten: Als für Bedienstete noch andere Essenspreise galten als für Gerichts-Besucher fragte eine Kassiererin einen Mittagsgast ganz lapidar: „Arbeitest Du auch hier?“ Für den Mann mit dem Essenstablett in der Hand traf das zu: Es war der damalige Landgerichtspräsident.