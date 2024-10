Düsseldorfer bei TV-Show „Ich verspürte Druck und machte vor Aufregung unnötige Fehler“

Die Show habe Taskin Denizoglu vor seiner eigenen Teilnahme schon geschaut. Seitdem hatte er den Ansporn gefunden und wollte selbst Kandidat werden. Die Erwartungen an die Show richtete der Flingeraner während seiner Teilnahme vor allem auf eins: sich selbst. Was schaffe ich? Welche Ziele erreiche ich? Wo sind meine Stärken? Wo meine Schwächen? – All das waren Fragen, die ihm durch den Kopf gingen. Den Siegerpreis von rund 99.000 Euro sei für ihn zuerst einmal unwichtig gewesen. „Das Geld hatte ich anfangs nicht vor Augen, sondern immer das nächste Spiel“, so Denizoglu. Von Anfang an wusste er, auf was er sich einließ. Mit dieser Einstellung belegte er schlussendlich den neunten von insgesamt 99 Plätzen.