73-Jähriger in Düsseldorf angeklagt „Kampfschlesier“ nach Hassmails freigesprochen

Er ist bekannt als „der Kampfschlesier“ – ein 73-Jähriger, der regelmäßig Hassmails an Politiker und Journalisten verschickt. Wegen einer Nachricht aus dem November 2021, die der Düsseldorfer unter anderem an Vizekanzler Robert Habeck, Außenministerin Annalena Baerbock und Klimaaktivistin Luisa Neubaur gesendet hatte, musste er sich nun in einem Berufungsverfahren vor dem Landgericht verantworten. Der Vorwurf: verhetzende Beleidigung. Das Amtsgericht hatte ihn zuvor zu einer Haftstrafe von sechs Monaten auf Bewährung verurteilt.