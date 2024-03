Wahl in Düsseldorf Kampfkandidatur um den Vorsitz der FDP

Die Kostenpflichtiger Inhalt FDP in Düsseldorf sucht neues Führungspersonal. Hat Fraktionschef Manfred Neuenhaus seinen Rückzug für die Kommunalwahl 2025 angekündigt, endet am 16. März nach zehn Jahren die Zeit von Marie-Agnes Strack-Zimmermann an der Spitze des Kreisverbands. Sogar der Bundesvorsitzende Christian Lindner kommt zu diesem Anlass zum Parteitag in die Aula der Heinrich-Heine-Gesamtschule. Und ihm wird eine Kampfkandidatur um die Nachfolge Strack-Zimmermanns geboten werden.