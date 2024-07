Zwei überraschende Namen in Düsseldorf Kampfkandidatur bei der SPD für die Bundestagswahl

Auch in ihren Positionen gibt es einige Parallelen bei den beiden gebürtigen Düsseldorfern. So nennen sie etwa die Sorge um die Demokratie sowie das Erstarken der AfD und des Rechtsextremismus als die wichtigste Motivation für ihre Bewerbung. Beide sehen zudem die Zeit gekommen, die Schuldenbremse aufzugeben. Selimi betont, dass so die Zeitenwende fortgesetzt und die Abschreckungsfähigkeit der Bundeswehr erhöht werden könne. „Zudem müssen die Belastungen in der Gesellschaft gerechter verteilt werden“. Aus seiner Sicht müsse über eine Vermögenssteuer diskutiert werden sowie die Erhöhung der Einkommensteuer bei hohen Gehältern, während niedrige und mittlere Einkommen entlastet werden sollten. Miga betont, dass jetzt durch Investitionen die ökologische Transformation vorangebracht werden müsse. „Indem die entsprechenden Wirtschaftszweige unterstützt werden, sichern wir auch die Arbeitsplätze der Zukunft.“