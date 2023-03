Düsseldorfer Krankenhäuser auf Personalsuche Kampf um Pflegekräfte - diese Gehälter werden gezahlt

In vielen Düsseldorfer Krankenhäusern ist die Personalnot groß. Die Uniklinik (UKD) beschäftigt zurzeit 2463 Gesundheits- und Krankenpflegende und würde sofort 150 zusätzliche Kräfte einstellen, wie ein Sprecher sagt. An den Sana-Kliniken Gerresheim und Benrath fehlen 30 Vollzeitkräfte – „quer durch alle Bereiche“, sagt Geschäftsführer Michael Weckmann. So viele Stellen sind zurzeit auch an der Schön-Klinik in Heerdt unbesetzt. Und fast überall – auch am Florence-Nightingale-Krankenhaus (FNK) oder dem Verbund Katholischer Kliniken (VKKD) – werden vor allem Fachkräfte für sensible Bereiche wie Intensivpflege, OP-Dienst oder Notaufnahme gesucht. Die Folge: Patienten müssen in den Notaufnahmen, aber auch auf OP-Termine oft lange warten.