Düsseldorfer Netzwerk Kampagne für „Women of the Year“ startet

Bereits zum zweiten Mal versammelte sich nun im 15. Stock von L`Oréal am Kenneydamm die weibliche Spitze der deutschen Wirtschaft, um über Mut, Rabenmütter, Frauenquote und ungleiche Bezahlung zu diskutieren – und um sich selbst zu feiern. „Unsere 101 ‚Women of the Year‘ sind Frauen, von denen wir in diesem herausfordernden Jahr einen bedeutenden Impact für die deutsche Wirtschaft erwarten. Sie sind Vorbilder und Verbündete auf dem Weg zu einer chancengerechten und diversen Gesellschaft“, so Victoria Wagner. Auch die Schirmherrin des Events, die Ex-Fußballnationalspielerin und Weltmeisterin Steffi Jones, betonte die Notwendigkeit von Vielfalt in Unternehmen: „Diversität ist essenziell für nachhaltigen Wirtschaftserfolg, schafft innovative, resiliente Unternehmen und ermöglicht kreativere Lösungen. Zukünftiger Erfolg erfordert die Integration von Vielfalt in Kernstrategien.“