Kampf um Fachkräfte Düsseldorfer Klinik holt Pflegekräfte aus der Türkei

In vielen Düsseldorfer Krankenhäusern, aber auch Pflegeeinrichtungen ist die Personalnot groß. Mitarbeiter zu gewinnen, ist für viele Häuser auf dem deutschen Markt aber schwierig. Deswegen gehen viele Häuser längst auch im Ausland auf Mitarbeitersuche – und das mit Erfolg: Alleine an der Kaiserwerther Diakonie starten am 1. Juli gleich fünf qualifizierte Pflegefachkräfte aus der Türkei. Und das soll nur der Anfang sein.