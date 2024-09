Kirchengemeinden in Düsseldorf Kaiserswerther Basilika wird Pfarrkirche für den Norden

Die Vereinfachung der Strukturen diene vor allem zur Erhaltung des pastoralen Lebens an den zehn Kirchtürmen. Unabhängig von der Fusion würden aber in den nächsten Jahren Veränderungen auf die Gemeinden zukommen. Er könne sich vorstellen, dass es gewisse Schwerpunkte geben werde - auch personell: „Wichtig für mich ist, dass die Menschen in ihrer Gemeinde eine Heimat behalten. Daran werden wir unsere weiteren Beratungen und Beschlüsse orientieren.“