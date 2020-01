Fahndung : Seltener Mercedes-Oldtimer „Pagode“ in Düsseldorf gestohlen

Düsseldorf Ein seltener Mercedes ist in Düsseldorf-Kaiserswerth aus einer vergitterten Einzelbox einer Tiefgarage gestohlen worden. Das Faltdach-Cabriolet ist rund 165.000 Euro wert.

Der Mercedes 280 SL mit dem Kennzeichen D-SL970H wurde durch den Eigentümer am 12. Januar 2020 in einer privaten Tiefgarage am Rheinbrohler Weg in der Einzelbox abgestellt.