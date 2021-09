Kunst in Düsseldorf : Museum in Kaiserwerth zeigt Werke jüdischer Künstler

Düsseldorf Ab dem 2. Oktober wird an Samstagen und Sonntagen die Ausstellung „Ein Haus auf der Brücke“ mit Werken von 14 Künstlerinnen und Künstlern gezeigt.

In Kaiserswerth sind jüdische Mitbürger erst seit 1241 belegt. In einer Reichsteuerliste wird aufgeführt, dass Kaiserswerther Juden 20 Mark zu zahlen haben. „Das ist der erste schriftliche Nachweis für jüdisches Leben in Kaiserswerth, den ich kenne“, erläutert Elena Wohlreich, die sich seit 2014 mit dem Thema befasst.

Und doch sind die Kaiserswerther „up to date“, denn sie beteiligen sich am bundesweiten Festjahr „1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland“. Ab dem 2. Oktober wird im Museum an Samstagen und Sonntagen die Ausstellung „Ein Haus auf der Brücke“ von 14 Künstlerinnen und Künstlern gezeigt, sieben sind aus Deutschland, sechs aus Israel und Zipora Rafaelov, die sowohl in Tel Aviv als auch in Düsseldorf lebt und arbeitet, zeigen ihre Werke zum Thema „Leben in der Fremde, in der Diaspora“.