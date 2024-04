Freizeit in Düsseldorf Freibaderöffnung bei Aprilwetter

Die neue Saison hält viel Bewährtes bereit. Darunter sind auch Schnupperkurse im Tauchen. Beliebt ist die jährliche Mondschein-Übernachtung, diesmal am 8. Juni. Ebenso gern melden sich viele Kinder zum Ferien-Spaß in der ersten bis dritten Woche der Sommerferien an: „Manche Kinder wollten im letzten Jahr deswegen nicht mir den Eltern in den Urlaub fahren“, hieß es am Eröffnungstag. So wie die sechsjährige Sophie aus Lohausen, die im Vorjahr ihr Seepferdchen bestand und jetzt trotz des kühlen Wetters sofort ins Becken ging.