Einbruch in Düsseldorf- Kaiserswerth : Polizei stellt Tresordieb kurz nach der Tat

Einbruch in Düsseldorf- Kaiserswerth

Düsseldorf-Kaiserswerth Der Täter stahl einen Tresor aus einer Gaststätte in Düsseldorf-Kaiserswerth. Durch die Hinweise eines aufmerksamen Anwohners konnte die Polizei den mutmaßlichen Einbrecher schon kurz nach der Tat festnehmen.

Dank guter Hinweise eines aufmerksamen Anwohners konnten mehrere Streifenteams der Düsseldorfer Polizei am Montagmorgen einen mutmaßlichen Einbrecher nach der Tat festnehmen. Der Mann hatte einen Tresor in Kaiserswerth aus einer Gaststätte an der Sankt-Göres-Straße entwendet. Jetzt muss sich der 55-Jährige vor einem Haftrichter verantworten.