Düsseldorf-Kaiserswerth : Besitzerin findet ihren Kater Felix nach über drei Jahren wieder

Düsseldorf Das klingt fast zu schön, um wahr zu sein: Vor dreieinhalb Jahren ist Kater Felix seiner Besitzerin davongelaufen - und jetzt ist der kleine Streuner wieder aufgetaucht.

Die Besitzerin hat ihre rührende Geschichte im Nett-Werk Düsseldorf bei Facebook erzählt . Sie sei der Gruppe vor dreieinhalb beigetreten, weil ihr Kater Felix damals in der Kaiserswerther Diakonie verloren gegangen sei.

Sie habe damals gehofft, mithilfe der Nett-Werk-Gruppe einen Hinweis auf den Verbleib des Katers zu bekommen. Zusätzlich habe sie in der Gegend Flyer aufgehängt, Leute gefragt, Tierheime und Tierärzte informiert - doch es hat alles nicht genutzt, Felix blieb verschwunden.

Als sie vermutlich schon die Hoffnung aufgegeben hatte, kam der erlösende Anruf: Ihr Felix wurde nur 1,6 Kilometer von der Stelle, an der er damals verloren gegangen war, wiedergefunden, in der Nähe eines Reitstalls.

Geholfen habe sicherlich, so die Besitzerin, dass ihre Katze gechippt und bei einem Tierregister gemeldet war. So konnte die Besitzerin nach all den Jahren ausfindig gemacht werden.