Bauen in Düsseldorf Wohnungskäufer verstehen Ärger um Biergarten nicht

Zur Erinnerung: Das Verwaltungsgericht hatte die Baugenehmigung für das Luxusprojekt am Belsenplatz gerade für nichtig erklärt, weil die Nähe zum Biergarten des „Alten Bahnhofs“ nicht genügend berücksichtigt worden sei. „Ralf Schmitz“ baut erst mal weiter, weil der Streit in die nächste Instanz geht. „Also ich finde die ganze Diskussion sehr kurios. Wir ziehen nicht trotz des Biergartens dorthin – sondern wegen des Biergartens“, so Lorenz K. Der 32-Jährige möchte mit Ehemann und Baby in eine Wohnung im ersten Stock ziehen, aus dem Fenster wird man in den Biergarten schauen können. Und man wird ihn hören.