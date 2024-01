Känguru von Vandalismus betroffen Ärger um zerstörten Jacques-Tilly-Mottowagen

Tatort ist eine „Märchenland“-Halle in Flingern. Joachim Johänning, der den Tilly-Mottowagen vor zwei Jahren gekauft hat, fand ihn am vergangenen Donnerstag stark beschädigt vor: eine Seite des Gesichts aufgeplatzt, sodass das Innere zu sehen ist, weitere Löcher am Hals, am Bein und am Schwanz. Der Vandalismus wirft Fragen auf, zumal die anderen Karnevalswagen in der Halle unbeschädigt geblieben sind: Ging es bei der Tat um die Ukraine-Flagge, die am Hals des Kängurus hängt? Oder sind es Klimawandelleugner, die den Mottowagen zerstört haben?