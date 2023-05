Finanzen der Stadt Düsseldorf Stadtrat wählt Kämmerin einstimmig wieder

Die zweite Amtszeit der studierten Architektin, die erstmals im Jahr 2015 zur Beigeordneten und Stadtkämmerin gewählt worden war, beginnt am 1. November. Neben der Kämmerei verantwortet Schneider in ihrem Dezernat Bauinvestitionscontrolling, Stadtkasse, Steueramt, Amt für Gebäudemanagement und Stadtentwässerungsbetrieb. Besondere Herausforderung derzeit: Die Stadt arbeitet erstmals an einem Doppelhaushalt für die Jahre 2024 und 2025. Aufgrund des drohenden großen Defizits könnte die Stadt Handlungsspielraum verlieren und die Bezirksregierung stärkeres Mitspracherecht bekommen.