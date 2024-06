Praxis ist Trumpf Schülerfirmen der Jan-Wellem-Schule helfen beim Berufseinstieg

„Ein Schulabschluss ist viel wert, aber viele Betriebe bevorzugen Bewerber, die bereits ein gewisses Maß an Berufspraxis mitbringen. Daher versuchen wir diese schon recht früh zu vermitteln“, sagt Schulleiter Jörg Heinold. Dabei wird ein breites Spektrum an Interessensgebieten abgedeckt. Wer gerne kocht und sich womöglich auch beruflich seine Zukunft in einer professionellen Küche oder im Catering vorstellt, wird sich in der Schülerfirma „Heißhunger“ wohlfühlen. Für kreative Anpacker und handwerklich Geschickte sind die „Kunstwerker“ oder die Schülerfirma „Do ist Yourself – aus Alt mach neu“ ein passender Anlaufpunkt. Ebenso die Gruppe „Feinstoff“, die sich als Schülerfirma ganz der Nachhaltigkeit verschrieben hat. Aus alten Stoffen wie etwa Handtüchern oder gebrauchter Kleidung stellen die Schüler dort mit Unterstützung der Lehrkräfte etwas gänzlich neues her. Etwa Porte-Monnaies, Umschläge oder Lesezeichen. Wer wiederum gerne im Freien arbeitet oder sich im alltäglichen Hausbetrieb unverzichtbar machen will, der sammelt Erfahrungen bei „Hausmanagement/Garten“. Insgesamt sieben verschiedene solcher Firmen bietet die JWS an, in denen sich die Schüler einmal die Woche treffen, um weiter an ihren praktischen Fähigkeiten zu feilen. Fünf davon werden am Hauptstandort in der Herrstraße angeboten, zwei weitere im Teilstandort Oberbilker Allee.