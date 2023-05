Straftaten in der Altstadt Justizminister befürwortet „Staatsanwalt vor Ort“ in Düsseldorf

Aus Sicht der SPD-Abgeordneten Sonja Bongers reicht das Projekt aber an vielen Orten nicht aus. Insbesondere dort, wo kriminelle Netzwerke entstehen, die über die Stadtgrenzen hinausreichen. In der Altstadt könnte es eine ähnliche Schwierigkeit geben: Denn viele Besucher kommen nicht aus Düsseldorf, sondern aus umliegenden Städten. Doch die Zuständigkeit der Staatsanwaltschaft richtet sich in erster Linie weiterhin nach dem Wohnort. Nur wenn ein Düsseldorfer in der Altstadt eine Straftat begeht, wäre also der „Staatsanwalt vor Ort“ zuständig.