Turnier in Düsseldorf Richter tauschen Robe gegen Fußball-Trikot

So waren neben reinen Freizeit-Kickern, die zum ersten Mal nach Jahren die Fußballschuhe beim Justiz-Cup geschnürt haben, Mitgliedern von Betriebssportgruppen eben auch Spieler dabei, die in Vereinen trainieren und an Meisterschaftsspielen in einer der DFB-Ligen teilnehmen. „Einige können wirklich gut kicken, es war sogar ein Oberligaspieler dabei“, verriet Sinan Kozlowski. Der Gesundheitsmanager am Landgericht Düsseldorf hatte gemeinsam mit Amtsrichter Sam Bertling den ersten Justiz-Cup federführend organisiert. „Im Juni 2023 haben wir eine Richter-Mannschaft gegründet, die sich wöchentlich trifft. Wir haben auch schon Spiele gegen Wuppertaler Juristen und gegen die Wachtmeisterei am Land- und Amtsgericht Düsseldorf gespielt“, verrät Bertling. „Daraus ist dann die Idee für den Justiz-Cup entstanden.“