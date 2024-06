Fußball-EM in Düsseldorf Wie bedenklich ist die Kooperation zwischen Düsseldorf und UEFA?

Wenige Tage vor Beginn der Fußball-EM schlägt ein Jurist der Heinrich-Heine-Universität kritische Töne an. Lukas Höfling hat sich in seiner Doktor-Arbeit kartellrechtlich mit „Host-City-Contracts“ beschäftigt, also mit Verträgen, die Städte wie Düsseldorf mit der UEFA zur Ausrichtung geschlossen haben. Und was er bei der Einsicht in die nicht-öffentlichen Verträge sehen konnte, sei teils sehr bedenklich.