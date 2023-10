Jura-Studentin aus der Region Düsseldorf „Ich möchte wieder nach Tel Aviv“

Fünf wunderbare Wochen habe ich in Tel Aviv erleben dürfen. Anfang September bin ich nach Israel gezogen, um nach Abschluss des ersten juristischen Staatsexamens einen Master in internationalem Recht und Menschenrechte an der Tel Aviv Universität zu absolvieren. Nie zuvor habe ich ein interessanteres und aufregenderes Land besucht, selten habe ich ein so gastfreundliches und herzliches Volk erlebt. Ich wurde in der Fremde mit offenen Armen empfangen.