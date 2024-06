Prozess vor Gericht in Düsseldorf Jungkatze in die Tiefe gestoßen – Rentnerin verurteilt

Weil eine Rentnerin in Düsseldorf eine Katze von ihrem Balkon gestoßen und so getötet hat, muss die 69-Jährige 450 Euro zahlen. Ihrem Gerichtsprozess war die Angeklagte am Donnerstag unentschuldigt ferngeblieben. Ein Richter setzte daher in Abwesenheit einen Strafbefehl in Höhe von 450 Euro wegen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz gegen die Frau fest.