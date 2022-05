Nach Porsche-Unfall zwei Schwerverletzte : Junger Raser kracht mit Sportwagen gegen einen Mast in Düsseldorf

Düsseldorf Erst raste er durch die Altstadt, dann verursachte er einen folgenreichen Unfall in Oberkassel: Dort ist ein 19-Jähriger offenbar unter Drogeneinfluss mit seinem Sportwagen gegen ein Stahlpfeiler gerast. Dabei wurden er und seine Beifahrerin schwer verletzt. Lebensgefahr besteht laut Polizei allerdings nicht. Durch die Wucht des Aufpralls wurde sogar ein Rad abgerissen, Teile des Wages lagen überall auf der Straße herum.

Möglicherweise waren bei diesem verheerenden Unfall Drogen im Spiel, als ein 19-Jähriger nach einer verkehrswidrigen und rücksichtlosen Fahrt mit seinem Porsche in Düsseldorf gegen einen Mast gekracht ist. Der junge Mann und seine 20 Jahre alte Beifahrerin wurden am frühen Samstagmorgen schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht, wie die Polizei mitteilte. Lebensgefahr bestehe nicht, bestätigte ein Sprecher am Sonntag noch erneut. Die beiden befinden sich aber noch in der Klinik, Blutproben wurden auch entnommen.