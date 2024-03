Orden in der Landeshauptstadt Junger Pater führt die Düsseldorfer Dominikaner

Pater Christoph wurde 1992 geboren und begann nach seinem Abitur in Bayern das Studium der Theologie und Philosophie. Mit 22 Jahren trat er in den Dominikanerorden ein. Seitdem lebte er in Klöstern in Worms, Mainz, Hamburg, Salamanca (Spanien) und Düsseldorf. Sein Studium absolvierte er an der Johannes-Gutenberg-Universität in Mainz. Nach seiner Priesterweihe 2021 in Köln war er unter anderem als Touristenseelsorger auf Sylt tätig. Bevor der 31-Jährige ins Rheinland kam, lebte und studierte er im berühmten Kloster der alten spanischen Universitätsstadt Salamanca.