Streit in Düsseldorf eskaliert : Junger Mann lebensgefährlich verletzt

Düsseldorf Erneut war bei einer Eskalation in der Altstadt ein Messer im Spiel. Dabei wäre ein 19 Jahre junger Mann beinahe gestorben. Der Tatverdächtige wurde festgenommen.

Versuchtes Tötungsdelikt am Schloßufer in der Düsseldorfer Altstadt: Ein Streit zwischen zwei jungen Männern ist in der Nacht zu Samstag eskaliert. Dabei soll ein 20-Jähriger einen 19-Jährigen mit einem Messer niedergestochen haben. Das Opfer schwebte zeitweise in Lebensgefahr, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Dem Tatverdächtigen wird ein versuchtes Tötungsdelikt vorgeworfen. Er sollte am Sonntag einem Haftrichter vorgeführt werden.