Einkaufen in Düsseldorf Junger Designer eröffnet Concept Store nahe der Königsallee

Seyit Ares ist gelernter Friseur und Make-up-Artist. Später studierte er am Düsseldorfer Fashion Design Institut. Er wohnte in Berlin und in der Türkei, bevor er wieder in die Landeshauptstadt zog. „Farben und Stoffe sind mir wichtig“, sagt er. Er spiele gerne mit den Materialien – beispielsweise mit Samt oder Seide. In seinem Concept Store sollen demnächst auch Veranstaltungen stattfinden. So will Ares Mitte April seine neue Kollektion präsentieren. „Man wird dieses Jahr auf jeden Fall noch mehr von mir hören.“