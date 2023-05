“Eine Besetzung ist doch kein Festakt“ Junge Liberale fordern Ende von Hörsaal-Besetzung

Seit Montag besetzen Klimaaktivisten von „End Fossil“ einen Hörsaal an der Philosophischen Fakultät, um den Diskurs über Klimagerechtigkeit zu fördern. Die Uni Düsseldorf zeigt sich solidarisch. „Der Klimawandel schadet uns allen; ein konstruktiver Diskurs wissenschaftsaffiner Menschen ist grundsätzlich der richtige Weg. Daher hat die Hochschulleitung der HHU entschieden, dem friedlichen Protest dieser Gruppe mit Verständnis und Entgegenkommen zu begegnen“, sagt Professor Martin Mauve, der als Prorektor der HHU unter anderem für Fragen der Nachhaltigkeit verantwortlich ist. „Wir müssen den CO 2 -Ausstoß soweit wie möglich eindämmen. Wenn junge Menschen sich dafür engagieren und sich an der HHU Gehör verschaffen wollen, stehe ich hinter ihnen – sofern sie sich in den Grenzen des Rechts bewegen“, sagt Uni-Rektorin und Juristin Anja Steinbeck.