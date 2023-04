Premiere in Düsseldorf Junge Künstler bringen „All about love“ auf die Bühne

Das Stück heißt „All about love“, also „alles über Liebe“. Ein hehrer wie nicht umzusetzender Anspruch, den die Schauspielgruppe von Stefanie Elbers und Oleg Zhukov damit erhebt, wohlwissend, dass Fragen zum Thema Liebe die Menschen seit Anbeginn ihrer Existenz bewegen. „In dem Stück geht es um alles, was mit Liebe zu tun hat“, erklärte Pina aus der Performergruppe bei einer Podiumsdiskussion am Freitag in der Zentralbibliothek. Sie ergänzt: „Aber man kann nicht alles, was mit Liebe zu tun hat, in ein Stück packen, das eine Stunde dauert. Da ist einiges weggefallen.“