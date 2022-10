Hilfe gegen den Trainermangel :  Junge Judoka schlüpfen in Trainerrolle

Düsseldorf In der Judo-Abteilung des SFD’75 trainieren Jugendliche wie Anna Alleinstein, ihr Bruder Arian und Liam Hake in den Kinderkursen als Gruppenhelfer mit. Das hilft auch gegen den Trainermangel, von dem auch der Verein betroffen ist.

Anna Alleinstein steht auf Action. Aus diesem Grund ist die 17-Jährige aus Itter schon seit ihrer Grundschulzeit eine begeisterte Judokämpferin. Beim SFD’75 gehört sie längst zu den erfahrenen Judoka und ist im Besitz des blauen Gürtels. Doch sind es keineswegs allein die spektakulären Heber oder Würfe, die Anna an ihrem Hobby schätzt. Der Annette-Schülerin gefällt an der im Wortursprung als „sanfter Weg“ bezeichneten japanischen Kampfsportart der Mix aus Technik und Athletik. „Judo ist Körperbeherrschung und Bewegung mit künstlerischen Elementen.“ Diese Freude an ihrem Sport gibt Anna gern weiter – als Jung-Trainerin in Kinderkursen ihres Vereins.

Inzwischen macht ein akuter Mangel an Übungsleitern eine gezielte Trainersuche – auch in den eigenen Reihen – notwendig. „Unsere Kurse sind voll“, sagt SFD-Geschäftsführer Reismann. Judo für Kinder, Jugendliche und Erwachsene bietet der Verein an drei Standorten an: in Benrath (Hospitalstraße), in Holthausen (Sportpark Niederheid) und in Wersten (Mosaikschule). Der Judoverband NRW hat den SFD’75 in seine Landesliste der 40 mitgliederstärksten Judovereine aufgenommen.