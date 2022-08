Filmfestival und Musik : Junge Filmemacher zeigen zwei Tage ihre neuen Werke

Am vergangenen Wochenende drehten junge Leute viele Filme, die jetzt am Freitag und Samstag gezeigt werden. Foto: Nina Wecker

Düsseldorf Eine Gurke, eine Fliege und Leder kommen in jedem Film vor, das war die Regel. Ansonsten konnten die jungen Leute frei ihre Filme drehen. Am Samstag ist die Preisverleihung.

In der Filmwerkstatt Düsseldorf sind Freitag und Samstag (5. und 6. August) zahlreiche Kurzfilme zu sehen. Die Werke mit einer maximalen Laufzeit von fünf Minuten wurden gedreht von mehr als 60 Teams aus jungen Leuten, die am vergangenen Wochenende am Wettbewerb „24h to take“ teilgenommen haben.

Die Vorgabe für den Filmwettbewerb war, dass in der Handlung eine Fliege, eine Gewürzgurke und Leder als Requisiten vorkommen müssen. Alles andere blieb der Kreativität der jungen Nachwuchsregisseuren und -regisseurinnen überlassen. Am Freitag ab 16 Uhr sind die Filme von 16 bis 20-jährigen Teilnehmenden zu sehen, ab 18.30 Uhr folgen die Werke der Altersklasse 21 bis 26 Jahre. Anschließend gibt es Live-Musik von der Düseldorfer Band Attic Ocean. Der Samstag beginnt um 15 Uhr mit einem Brunch. Ab 16 Uhr und ab 18.30 Uhr stehen wieder Filmsichtungen auf dem Programm. Zwischendurch spielt der Düsseldorfer Musiker Dennis Scheibe live und es gibt eine Gesprächsrunde. Um 20 Uhr ist der Höhepunkt des Festivals: Die Gewinnerfilme werden genannt. Preise werden in sechs Kategorien vergeben.

Nach Live-Musik der Band Asant, die für Indierock mit Elementen aus Punk, Jazz, Psychedelic und deutscher Poesie steht, legt ab 22.30 Uhr DJ Moritz Inhoven auf. Auch wer nur zum Abrocken in die Filmwerkstatt kommt, ist willkommen.

Der Wettbewerb „24h to take“ hatte zum zehnten Mal stattgefunden. In Düsseldorf gibt es kaum etwas Vergleichbares, an dem Jugendliche ihre Kreativität in dem Medium Film erproben können. Einige damals jugendliche „Filmwerkstättler" sind mittlerweile als Regisseure tätig. „Wir sind sehr froh, dass wir die zehnte Ausgabe des 24h to take Wettbewerbs in diesem Jahr live feiern können und alle zum Festival einladen können“, sagt Nils Kemmerling, Leiter der Jungen Filmwerkstatt. Zum Jubiläum gibt es einen Katalog mit einem Rückblick auf die letzten zehn Jahre sowie eine kleine Ausstellung mit Videos.