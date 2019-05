Ausstellung im NRW-Forum Düsseldorf : Junge Designer wollen Mode nachhaltiger machen

Den Schuh aus Tennisbällen entwarf Tanja Haunreiter. Foto: Tanja Haunreiter

Düsseldorf Schuhe kann man auch aus alten Tennisbällen oder Autoreifen machen: Im NRW-Forum am Ehrenhof wird an diesem Freitag die Ausstellung „TextilePop“ der Hochschule Niederrhein eröffnet. Ein Einblick in die Welt nachhaltiger, aber auch schräger Materialien.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Nicole Lange

Sitzsack aus altem Segel gefällig, oder Pumps aus gebrauchten Tennisbällen? Bei der Ausstellung „TextilePop“ von Hochschule Niederrhein, NRW-Forum und Gästen geht es um innovative Textil-Designs mit einem Fokus auf Nachhaltigkeit. Zu sehen sind Master- und Forschungsarbeiten der Studierenden – Schuhe und Pullover aus ungewöhnlichen Materialien, mit moderner Technik hergestellte Sneakers, Kleider mit speziellem Muster. Eröffnet wird die Schau heute Abend um 19 Uhr im NRW-Forum am Ehrenhof, danach ist sie bis zum 23. Juni zu sehen.

Bei der Herstellung von Kleidung sollte das Thema Nachhaltigkeit eine größere Rolle spielen, finden die Studierenden. Heute aber sind die Grenzen oftmals eng, wie Professorin Marina-Elena Wachs feststellt: So war die erste Herausforderung bei der Aufgabe, Kinderkleidung ohne Plastik herzustellen, die Suche nach einem Garn. „Es gibt kaum noch Garne ohne Polyester“, sagt sie. Die Textilindustrie müsse mehr gefordert werden, damit hier ein Wechsel stattfinden kann.

Auch an anderer Stelle wagten die Studierenden Experimente. Wie Tanja Haunreiter mit dem Schuh aus Tennisbällen, die bei dem Sport in großen Stückzahlen verbraucht werden. Oder Evgenia Guliev und Corinna Marmetschke, die weniger Kunststoff in der Schuhproduktion wollen – und daher eine Sohle aus Myzel (fadenförmige Zellen von Pilzen) entwickelt haben: „Stoßfest, schwer entflammbar, aber zu 100 Prozent biologisch abbaubar“. Formen kann man das Material allerdings nur, bevor es trocknet: „Man muss es also in die Form wachsen lassen.“ Ein Pullover der Ausstellung ist – mindestens gewöhnungsbedürftig! – aus Menschenhaar.