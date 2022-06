Erste Woche der Generationen in Düsseldorf : Jung und Alt tanzten und werkelten gemeinsam

Düsseldorf Tanzen, backen, basteln: Mehr als 60 Veranstaltungen für Jund und Alt wurden bei der ersten Woche der Generationen in Düsseldorf angeboten. Nun ist sie zu Ende gegangen – und die Stadt zieht ein positives Fazit.

Zum Teil verabredeten sich die Teilnehmer laut Stadt direkt für weitere gemeinsame Aktionen. So soll zum Beispiel die Kooperation zwischen Einrichtungen für Kinder und Jugendliche und solchen für Senioren fortgeführt werden. Im städtischen Familienzentrum an der Stettiner Straße in Garath beispielsweise kamen neun Kinder und 17 Erwachsene zusammen, um zu basteln und eine Bewegungslandschaft auszuprobieren. Auch hier sei der Wunsch nach weiteren gemeinsamen Aktionen geäußert worden. Im Zentrum plus der Diakonie Derendorf-Golzheim nahmen zehn Kinder und acht Erwachsene an einer Gartenlesung teil. Bei bestem Sommerwetter wurde aus verschiedenen Büchern vorgelesen. Im anschließenden Austausch zum Umgang mit der Natur gab es lebhafte Gespräche. Es sei erstaunlich gewesen, so die Stadt, welch breites Wissen die Kinder zu Pflanzen, Tieren und Umwelt mitbrachten. Zum Abschluss gab es ein gemeinsames Essen im Garten. Auch sportliche Aktionen waren dabei, so zum Beispiel eine gemeinsame Einheit „Sport im Park“.