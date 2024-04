Internationale Workshop-Teilnehmer Star-Trainer bereiten sich in Düsseldorf auf die Euro 2024 vor

Zuvor hatte Bundestrainer Julian Nagelsmann bei einem Medientermin in Düsseldorf gesagt, die Vorfreude auf das Turnier sei sehr groß. „Für Spieler und auch für Trainer ist es eine Einmaligkeit, eine Europameisterschaft im eigenen Land zu haben“, so Nagelsmann. „Ich hoffe, dass wir den Flow, den wir jetzt erreicht haben, in die beiden Testspiele und natürlich auch ins Eröffnungsspiel gegen Schottland mitnehmen.“ Zuletzt hatte die deutsche Nationalelf Testspiele gegen die Niederlande und gegen Frankreich gewonnen. Am 14. Juni tritt die Mannschaft beim Euro-Eröffnungsspiel in München gegen das schottische Team an.