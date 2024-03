Menschen aus Düsseldorf Jules Traum vom Krankenhaus in Tansania

Jedenfalls hat Vision Tansania dafür eine Spendenkampagne ins Leben gerufen, und Jule ist Feuer und Flamme, betrachtet das Projekt quasi als das ihre. Die Bilkerin will unbedingt, dass möglichst bis Ende des Jahres das nötige Geld zusammenkommt, denn die Summe ist gar nicht mal hoch: Schlappe 31.000 Euro würden ausreichen für Bau, Innenausstattung und medizinische Gerätschaften, als Bauzeit sind gerade einmal vier Monate angesetzt. Und vielleicht reicht’s ja sogar noch für einen Krankenwagen, dann müssten knapp 48.000 Euro eingehen. Hayte hat schon Vorarbeit geleitet: „Er hat von seinem privaten Geld die notwendigen Grundstücke dazugekauft“, erzählt die Deutsche, die nicht nur davon ziemlich beeindruckt war. Aktuell gibt es in Basotu, wo Arbeitslosigkeit und auch Armut allgegenwärtig sind, einen schlechten Zugang zu medizinischer Versorgung. Das nächste Krankenhaus mag nur 30 Kilometer entfernt sein, „aber dort hinzukommen, ist nicht so einfach. Die Straßen sind nicht geteert, zur Regenzeit ist alles überschwemmt, gerade hat es in der Gegend erst einen Erdrutsch gegeben“, sagt Jule, die mitbekommen hat, wie Kranke und Verletzte sich auf Ladeflächen von Transportern, auf Motorrädern, Fahrrädern oder Eselswagen auf den mühsamen Weg gemacht haben. Als Jule Basotu besucht hatte, traf sie ein kleines Mädchen mit Verdacht auf Hirnhautentzündung. „Wir konnten es dann mitnehmen, keine Ahnung, wie sie es sonst geschafft hätte.“ Hayte, mit dem Jule über Whatsapp ständig in Kontakt steht, versucht nun, sich bestimmte OPs von Personen, die sich das leisten können, gut bezahlen zu lassen, um andere, mittellose Patienten umsonst zu behandeln. Sein aktuelles Dispensary hat er „Pona“ getauft, was auf Suaheli so viel wie Gute Besserung bedeutet. Hayte hat den Namen aber auch gewählt, weil es für ihn den Sinn von „Pubilc Oriented Needs Affortability“ ergibt – was übersetzt heißt, dass die Einrichtung allen, die medizinische Hilfe brauchen, offensteht, auch wenn sie kein Geld für die Behandlung haben.