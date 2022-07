Initiative „United wie kick it“ : Fragen an Fortune Axel Bellinghausen

Düsseldorf Das Jugendprojekt „United we kick it“ vereint die Themen Fußball, Medien und Musik und bietet den Jugendlichen dabei viele Möglichkeiten, sich zu engagieren.

„Faris ist bestens vorbereitet“, weiß Björn Frahm, an dessen Projekt „United we kick it“ der Oberstufenschüler vom Georg-Büchner-Gymnasium teilnimmt und das mit kreativen Aktionen aus den Lebensbereichen „Fußball, Medien und Musik“ Kindern und Jugendlichen in Freizeiteinrichtungen die Chance bietet, mittels fachkundiger Unterstützung eigene Ideen zu realisieren. „United we kick it“ ist ein Projekt der Sportjugend NRW initiiert von Björn Frahm und in Kooperation mit Unterstützung des Vereins „United we Change“. Startschuss war am 8. Mai im Düsseldorfer Schauspielhaus.