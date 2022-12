Messerangriff in der U79 in Düsseldorf „Ich weiß gar nicht, warum ich das gemacht habe“

Ein Geständnis, aber kein klares Motiv hat ein 18-Jähriger am Dienstag vor einer Jugendkammer des Landgerichts geliefert. Demnach habe er mit einem jetzt mitangeklagten Kumpan (19) nachts am Karfreitag in einer Rheinbahn der Linie U79 einen 18-Jährigen durch einen Messerstich in den Bauch fast tödlich verletzt. Das Opfer verlor damals mehr als fünf Liter Blut, musste in der Nacht noch notoperiert werden. Den Stich gab der Jugendliche jetzt zu. „Aber ich weiß gar nicht, warum ich das gemacht habe“, teilte er den Richtern nun mit.