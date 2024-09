Umbenennung in Düsseldorf Jürgensplatz soll künftig „Platz der Polizei“ heißen

Polizeipräsidentin Miriam Brauns hatte den Vorschlag „Platz der Polizei“ bei einer Diskussionsveranstaltung vor einem Monat ins Spiel gebracht. Weil der Name einfach sei, weil es ein wichtiges Zeichen der Wertschätzung wäre, weil es so etwas nicht einmal in Berlin oder München gebe, „weil dieser Name für sich spricht“, so ihre Begründung. Die Idee fand großen Anklang. 41 Teilnehmer stimmten für den „Platz der Polizei“. 19 Stimmen gingen an den „Kavallerieplatz“, ein Vorschlag der Bilker Heimatfreunde. Lediglich zwei Personen stimmten für den ursprünglichen Vorschlag: „Edith-Fürst-Platz“.