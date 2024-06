Freude über den ersten Abi-Jahrgang Jüdisches Gymnasium glaubt an das tolerante Düsseldorf

Düsseldorf · Acht Jahre nach seiner Gründung verlassen die ersten Schüler das Albert-Einstein-Gymnasium in herausfordernden Zeiten. Was die Jugendlichen an dieser Schule schätzen und was sie von der Zukunft erwarten.

18.06.2024 , 14:57 Uhr

Daniil und Elina auf dem Schulhof des Albert-Einstein-Gymnasiums. Im Hintergrund die Mensa, dort gibt es koscheres Essen. Foto: Bretz, Andreas (abr)

Von Jörg Janssen