Gedenken in Düsseldorf an den Hamas-Überfall auf Israel „Mein Leben hat sich komplett verändert“

Bei einer Veranstaltung zur Erinnerung an den Terrorangriff der Hamas auf Israel am 7. Oktober 2023 haben Vertreter jüdischer Organisationen und Einrichtungen den wachsenden Antisemitismus in der Gesellschaft beklagt und zu dessen Bekämpfung aufgerufen. Der Israel-bezogene Antisemitismus habe sich in den Köpfen eingenistet und verbreite sich mit rasender Geschwindigkeit, sagte der Vorsitzende der jüdischen Gemeinde in Düsseldorf, Oded Horowitz. Und fügte hinzu: „Der Kampf gegen den Antisemitismus ist auch ein Kampf für unsere Demokratie.“