Heine-Uni ein „Hotspot für Antisemitismus“? Harsche Kritik der Jüdischen Gemeinde – auch der Oberbürgermeister wird deutlich

Nach dem Auftauchen antisemitischer Schmierereien in mehreren Sälen der Heinrich-Heine-Universität hat die Jüdische Gemeinde harsche Kritik an der Uni geübt. Diese entwickele sich „zunehmend zu einem Hotspot für Antisemitismus“, heißt es in einem offenen Brief, der am Freitag verschickt wurde. „Das ist erschreckend und entsetzt uns. Die HHU muss endlich handeln“, wird darin gefordert. Die Vorfälle müssten verurteilt und gründlich untersucht werden, Campus und Seminarräume dürften nicht zu rechtsfreien Räumen werden. Auch von der Stadtgesellschaft forderte die Gemeinde entschlossenes Handeln ein.