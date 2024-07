Solidarität mit Juden und Israel Jüdische Gemeinde Düsseldorf lud zum Tag der offenen Tür – und viele kamen

Wer sich über das jüdische Leben in Düsseldorf informieren wollte und sich auch ganz praktisch für die jüdische Kultur und die hebräische Sprache interessiert, konnte dazu nach einer Voranmeldung in der Gemeinde vorbeikommen. „Die Türen zu öffnen, ist ein Zeichen der Gastfreundlichkeit“, sagt Bert Römgens. Präsentiert wurde die jüdische Gemeinde mit ihren verschiedenen Institutionen, in der großen Synagoge gab es dazu jede Stunde eine Führung mit dem langjährigen Verwaltungsdirektor Michael Szentei-Heise.