Jüdische Gemeinde lädt ein Friedensmarsch gegen Antisemitismus in Düsseldorf

Eine Demonstration, die sich in Bewegung befinde, sei als Symbol der Einheit gedacht, die die Düsseldorfer Stadtgesellschaft vereinen soll, um sich gemeinsam ganz klar gegen Antisemitismus zu stellen, heißt es in der Einladung der Gemeinde. Man wolle alle dazu aufrufen, an die 239 Geiseln, darunter auch Holocaust-Überlebende, ältere Menschen, Kinder und sogar Babys, zu denken und ihre Solidarität zum Ausdruck zu bringen.