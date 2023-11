Jüdische Gemeinde Düsseldorf lädt ein Friedensmarsch gegen Antisemitismus am Sonntag

Horowitz und die anderen Unterstützer der Aktion hoffen auf eine möglichst breite Beteiligung an dem Marsch. Zuletzt hatte es eine Mahnwache vor der Synagoge gegeben, an der rund 700 Menschen teilnahmen. „Das ist einerseits toll“, sagt Horowitz – andererseits glaube er daran, dass der Rückhalt in der Stadtgesellschaft eigentlich noch deutlich größer sei. „Und jetzt ist genau die richtige Zeit, um für seine Überzeugung auch aufzustehen und nach draußen zu gehen.“