Feier an der Synagoge in Düsseldorf Jüdische Gemeinde gedenkt Terror-Opfern mit 1400 Kerzen

In der Dunkelheit des verregneten Abends leuchten sie, schwach aber sichtbar: 1400 Kerzen, angezündet vor der Synagoge am Paul-Spiegel-Platz in Düsseldorf. Die Menge der Lichter steht symbolisch für die Anzahl der Opfer, die am 7. Oktober in Israel von der Terror-Organisation Hamas ermordet wurden. Etwa 150 Menschen kamen am Samstag gegen 18.30 Uhr nach Golzheim, um ihnen zu gedenken.